Dresden

An der Kreuzung Emerich-Ambros-Ufer und Wernerstraße sind am Montagnachmittag zwei Autos kollidiert. Ein auf dem Emerich-Ambros-Ufer Richtung Fröbelstraße fahrender Mercedes Benz krachte gegen 14.30 Uhr einem VW Polo in die Fahrertür, der auf der Wernerstraße unterwegs war.

Der VW-Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Beide Wagen wurden erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, welcher der beiden Fahrer eine rote Ampel überfahren hat. Die Kreuzung war teilweise gesperrt.

Von DNN