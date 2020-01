Dresden

Bei einem Unfall am Freitagabend ist ein Rollstuhlfahrer am Dr.-Külz-Ring schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine Opel-Fahrerin in Höhe der Einmündung Georgplatz den Mann. Es kam zur Kollision. Der Rollstuhlfahrer kippte um, erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Dr.-Külz-Ring war zwischen St. Petersburger Straße und der Einmündung Georgplatz gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk