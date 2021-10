Riesa

Am Wochenende haben Unbekannte in der Kleingartenanlage Oelsitz in Riesa mehrere Wasserhähne gestohlen. Die Täter stellten in den einzelnen Parzellen die Hauptwasserversorgung ab und entwendeten insgesamt 14 Messingwasserhähne aus den Gärten. Den Wert all dieser Wasserhähne schätzt die Polizei auf rund 70 Euro.

Von BW