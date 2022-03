Rettungskräfte müssen in Dresden-Prohlis vor Angreifer flüchten

Dresden

Immer wieder werden auch in Dresden Rettungskräfte bei ihren Einsätzen angepöbelt und sogar angegriffen. In Prohlis mussten am Sonntagmorgen Retter des Malteser Hilfsdienstes sogar die Flucht ergreifen.

Die Sanitäter hatten gerade auf der Prohliser Allee einen Patienten mit einer Trage in den Krankenwagen gebracht, als sich ein Mann näherte. Er fing an zu provozieren und ließ sich nicht beruhigen. Die Rettungskräfte riefen die Polizei und zogen sich in das Fahrzeug zurück. Der Angreifer schlug und trat gegen den Rettungswagen und beschädigte eine Seitenspiegel, ehe der Besatzung die Flucht gelang.

Anschließend wurde ein zweiter Rettungswagen gerufen, um den Patienten endlich ins Krankenhaus bringen zu können. Die Polizei ermittelt.

Von fkä