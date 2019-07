Dresden

Am Mittwoch setzte die Polizeidirektion Dresden in Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde Dresden die Kampagne zur Sicherheit im Straßenverkehr „Respekt durch Rücksicht“ an den Kontrollstellen Antonstraße, Stauffenbergallee und Carolaplatz fort.

Überprüft wurden 27 Kraftfahrer und 105 Radfahrer. Die Beamten stellten 127 Verstöße fest. Auf Radfahrer, die auf Gehwegen oder entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren, entfielen 101 davon. Auf der Stauffenbergallee stellten Polizisten sechs Lkw-Fahrer fest, die Radfahrer mit zu geringem Sicherheitsabstand überholten.

Insgesamt registrierte die Polizei am Mittwoch sieben Verkehrsunfälle mit Radfahrern.

Von PS