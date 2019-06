Dresden

Ein Rentnerehepaar aus Dresden-Gruna ist am Freitag Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden. Ein unbekannter Mann hatte die 83-jährige Frau und ihren drei Jahre älteren Mann angerufen und sich als Neffe ausgegeben. Er benötige dringend Geld für einen Immobilienkauf, so der angebliche Verwandte. Die Eheleute zweifelten zunächst an der Geschichte und ahnten einen Betrugsversuch, teilte die Polizei mit. Schließlich hoben sie aber doch 11000 Euro vom Konto ab und übergaben das Geld an eine ihnen unbekannte Frau, die sie als „Südländerin“ beschrieben.

Von ttr