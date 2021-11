Rentnerin in ihrer Wohnung in der Dresdner Johannstadt überfallen

Dresden

Am Freitagnachmittag ist in der Dresdner Johannstadt eine Rentnerin in ihrer Wohnung überfallen worden. Die 87-Jährige öffnete einer Frau die Tür, die per Zettel um Geld für vier kranke Kinder bat. Die alte Dame ging daraufhin in ihr Wohnzimmer, um aus einem Schrank 10 Euro zu holen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand plötzlich ein Mann im Zimmer, stieß die Seniorin beiseite und schnappte sich mehrere Umschläge mit insgesamt rund 650 Euro Bargeld aus dem Schrank. Damit flüchtete er.

Von fkä