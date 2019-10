Dresden

Am Freitagmorgen hat sich ein Renault auf der S95 in der Dresdner Heide überschlagen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht – konnte an der Unfallstelle aber ambulant behandelt werden.

Grund für den Crash: Kurz nach dem Abzweig in Richtung Langebrück kam die Fahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug.

Beamte der Polizei haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von FFO