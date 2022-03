Dresden

Bereits am vergangenen Wochenende ist die Weltrekordtafel, die am Dresdner Heinz-Steyer-Stadion an der Pieschener Allee angebracht war, geklaut worden. Die Polizei hat nun einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Der Diebstahl der Tafel, die an einer Mauer am Eingang Pieschener Allee 1 hing, wurde laut Stadt am Montagmorgen bei einem Routinerundgang bemerkt. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä