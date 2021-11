Reifenstecher verletzt Passant in Dresden-Pieschen schwer

Dresden

Am Donnerstagabend ist in Dresden-Pieschen ein Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Tatverdächtige zuvor gemeinsam mit einer weiteren Person Autoreifen zerstochen und Mülltonnen umgeworfen.

Das spätere Opfer und eine Frau sprachen die Randalierer an der Rehefelder Straße an. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge stach einer der Verdächtigen auf den 28-jährigen Passanten ein.

Die Polizei stellte ein Messer sicher. Die Verdächtigen hatten zuvor unter anderem Autoreifen zerstochen. Quelle: Kevin Müller

Der Mann musste noch in der Nacht notoperiert werden. Der mutmaßliche Messerstecher und sein Kumpan flüchteten zunächst, konnten aber in Tatortnähe gestellt werden. Die Spurensicherung fand in der Nähe ein Messer und stellte zudem ein Fahrzeug sicher. Am Freitagmorgen bestätigt Polizeisprecher Marko Laske den Sachverhalt. „Wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung“.

Von Kevin Müller