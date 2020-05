Dresden

Dresdens Feuerwehrleute sind am Donnerstag und der Nacht zu Freitag erneut zweimal ausgerückt, um Tiere aus misslichen Lagen zu befreien. Am Donnerstagnachmittag retteten die Kameraden in Loschwitz eine Katze aus einer gut drei Meter tiefen Baugrube. Das Tierchen saß dort bereits seit einem Tag fest.

In der Nacht zum Freitag hatte sich ein Reh in einem Schafsweidezaun auf einem Privatgrundstück in Klotzsche verfangen. Die Feuerwehrmänner schnitten es los und entließen es unverletzt in die Freiheit. In der vorhergehenden Nacht hatten Kameraden bereits ein Reh aus einem Metallzaun befreit. Am Montag bargen die Einsatzkräfte ein Meerschweinchen, das hinter einer Balkonverkleidung gefangen war.

