Dresden

Nach dem jüngsten Pegida-Aufzug am Montag ist Frontmann Lutz Bachmann einmal mehr ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten. In einer Rede hatte er sich über „ Volksschädlinge“ mokiert und kurz daraufhin vorgeschlagen, Vertreter der Linken, Grünen und Gewerkschaften in ei­nen Graben zu tun und zuzuschütte...