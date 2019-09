Dresden

Erneut haben Unbekannte Schilder und Wände in Dresden mit rechten Symbolen verunstaltet. Wie der Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilte wurde, prangten auf zwei Hinweisschildern an der Großen Meißner Straße in der Neustadt eine verbotene Rune und ein Hakenkreuz in der Größe 40 mal 40 Zentimeter.

In Gorbitz sprühten Unbekannte drei etwa 30 mal 30 Zentimeter große Hakenkreuze an eine Schallschutzmauer der Julius-Vahlteich-Straße. Daneben malten sie eine schwarz-weiß-rote Fahne – die Farben des Dritten Reichs bis 1945.

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatten sich Unbekannte mit eindeutig rechten Parolen an einem Brückenfundament am Nesselgrundweg verewigt. In allen Fällen ermittelt der Staatsschutz.

Von DNN