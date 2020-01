Der Zwischenfall im Dresdner Kabarett Herkuleskeule hat am Wochenende Bestürzung ausgelöst. Einen „Angriff auf die Freiheit von Kunst“ nennt Sachsens Kulturministerin die Pöbeleien rechter Zuschauer am Samstag. Nun ist auch das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum eingeschaltet.

