Dresden

Am Mittwochnachmittag hat ein Mann in einer Straßenbahn am Schillerplatz mehrfach rechte Parolen gerufen. Außerdem zog der 58-jährige Deutsche die Notbremse der Bahn. Alarmierte Polizeibeamte konnten ihn stellen. Gegen ihn laufen nun Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Von fg