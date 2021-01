Rechte Parolen und Hitlergrüße in Dresden

Dresden

Die Polizei hat am Freitag in Dresden drei Männer dabei erwischt, wie sie rechte Parolen skandierten. Ein noch unbekannter Mann zeigte außerdem in einem Bus den Hitlergruß und beleidigte ein Mädchen.

Im Falle der Rufer waren jeweils Zeugenhinweise ausschlaggebend für die Ergreifung. Zwei 18 und 20 Jahre alte Männer hatten am Freitagmittag auf der Hubertusstraße Parolen gegrölt und wurden erwischt. Ein dritter Beteiligter entkam unerkannt. Einen 62-Jährigen ergriff die Polizei kurze Zeit später auf der Antonstraße. Der Mann skandierte ebenfalls und zeigte den Hitlergruß. Gegen alle wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Im Falle des Mannes im Bus sucht die Polizei Zeugen. Der Unbekannte stieg am Freitag gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle „An den Winkelwiesen“ in Cossebaude in den Bus der Linie 75 und hob die Hand zum Hitlergruß. Dann beleidigte er ein 14-jähriges Mädchen, spuckte ihr auf die Schuhe und zeigte beim Aussteigen noch einmal den verbotenen Gruß.

Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä