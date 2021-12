Razzia nach Kretschmer-Mordplänen in Dresden: Anwohner schildern Einsatz in Pieschen

Dresden

Am Mittwochmorgen laufen in Dresden und Heidenau Durchsuchungen in sechs Objekten. Unter anderem wird auch eine Wohnung in Pieschen durchsucht. Hier soll eine der Personen wohnen, die einen Mordanschlag auf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geplant haben.

Die Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen ist eine kleine Nebenstraße mit Mehrfamilienhäusern aus der Gründerzeit. Im Gegensatz zur viel befahrenen Leipziger Straße ist es ruhig hier. Meistens. „Ich habe mich gewundert, wer da frühmorgens so einen Krach macht“, sagt eine Anwohnerin. Gegen 5 Uhr sei das gewesen. Da war es mit der Ruhe vorbei in Pieschen.

Nur wenige Schaulustige

Polizeieinsatzkräfte stürmten eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wenige Schritte von der Leipziger Straße entfernt. Spezialkräfte sollen am Einsatz beteiligt gewesen sein, gegen 8 Uhr stehen noch mehrere Fahrzeuge rund um das Gebäude. Die Anwohner, die mit dem Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit sind, müssen sich ihren Weg um die Polizeiautos herum bahnen.

Sprengstoffexperten der Polizei sollen vor Ort gerufen worden sein, berichtet ein Augenzeuge. Die Beamten hätten eine Plastiktüte nach unten gebracht und im Safe auf ihrem Kleintransporter verstaut. Nur wenige Schaulustige sind auf dem Fußweg unterwegs. Zu sehen gibt es wenig. Einsatzfahrzeuge und Polizeibeamte, die vor dem Gebäude stehen.

Die Durchsuchungen sind auch am Vormittag noch im Gange. Der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat habe sich nach der ersten Inaugenscheinnahme bestätigt, teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Weitere Erkenntnisse stehen noch aus.

Von tbh