Mittwochmorgen in der Rehefelder Straße in Dresden-Pieschen: Polizeieinsatzkräfte stürmen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Es geht um Mordpläne am Ministerpräsidenten. Anwohner wundern sich über den Krach und lavieren um die zahlreichen Polizeifahrzeuge herum.