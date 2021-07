Razzia bei Anhängern von Dynamo Dresden

Dresden

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstagmorgen in Sachsen und Brandenburg in einer großangelegten Aktion 56 Wohnungen durchsucht, die meisten in Dresden und der Umgebung. 70 Beschuldigte werden verdächtigt, am 16. Mai 2021 an den schweren Ausschreitungen nach dem Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Türkgücü München beteiligt gewesen zu sein.

Die Razzia startete 6 Uhr. 800 Beamte sind daran beteiligt, darunter die Ermittler der zuständigen „Soko Hauptallee“, Bereitschafts- und Bundespolizisten. Sie wollen vor allem Beweismittel wie Tatkleidung, Pyrotechnik und Handys sicherstellen.

Vier Festnahmen

Zum Auftakt konnten vier dringend Tatverdächtige im Alter von 20, 22, 23 und 31 Jahren festgenommen werden. Alle vier seien einschlägig polizeibekannt und sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Es bestehe Wiederholungsgefahr, heißt es.

Das Fußballspiel, bei dem Dynamo 4:0 siegte und damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machte, fand wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum statt. Im nahe gelegenen Großen Garten hatten sich trotz der Aufforderung, zu Hause zu bleiben, – auch von Seiten des Vereins – Tausende Menschen eingefunden, um ihrer Mannschaft bei dem entscheidenden Spiel nahe zu sein und zu feiern.

Doch die Party geriet außer Kontrolle, es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und schweren Ausschreitungen. 185 Polizisten wurden verletzt, elf davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem gab es Verletzte unter den Dynamo-Fans und tätliche Übergriffe auf Journalisten.

Zur Galerie Dynamo Dresden hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Doch der sportliche Erfolg wird von Straßenschlachten rund um das Harbig-Stadion getrübt. Es kam zu massiver Gewalt gegen Polizeieinheiten, die ebenfalls mit Härte gegen Gewalttäter und teilweise auch Unbeteiligte vorgingen. Bilder eines traurigen Tages.

Kritik am Polizeieinsatz vom 16. Mai

In den sozialen Netzwerken wurde nach den Ausschreitungen das Vorgehen der Polizei kritisiert. Sie sei mit unbotmäßiger Härte vorgegangen. Andere erklären, wenn die Polizei nicht eingeschritten wäre, sei überhaupt nichts passiert. Das große Aufgebot habe erst zur Zuspitzung der Ereignisse geführt.

Wieder andere fanden, dass man hätte Druck aus dem Kessel nehmen und die Fans besser hätte kontrollieren können, wenn man unter Beachtung eines Sicherheits- und Hygienekonzeptes eine bestimmte Anzahl von Zuschauern im Stadion zugelassen oder die Idee von einer Siegerehrung auf einem Elbdampfer mit am Elbufer stehenden Fans aufgegriffen hätte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kriminalrat Enrico Lange, der die von der Polizei im Nachgang der Ausschreitungen eingerichtete Sonderkommission „Hauptallee“ leitet, hatte später im DNN-Interview der Ansicht widersprochen, dass die Polizei überreagiert hätte. Die Polizei habe eine „kommunikative, deeskalierende, defensive Strategie“ gefahren und sei erst dann „zu einem offensiven Vorgehen übergegangen“, als eine Polizeieinheit an den Zaun des Trainingsgeländes gedrängt und massiv mit Pyrotechnik beschossen worden sei.

Der Fußballverein selbst sprach später von „offenbar gezielten Angriffe(n) einer gewaltbereiten Minderheit auf Journalisten und Polizisten“, verurteilte die Randale und entschuldigte sich bei den Verletzten.

Bis zum 11. Juni hatte die Polizei 90 Gewalttäter identifiziert und startete am 25. Juni in Dresden stadtweit mit Plakaten eine Fahndungsaktion nach 20 weiteren verdächtigen Personen. Im Juli folgte eine zweite.

Am Mittwoch, 21. Juli, musste sich der erste der beschuldigten mutmaßlichen Hooligans vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen unter anderem vor, einen Polizisten in den Rücken getreten zu haben. Er habe zudem versucht, die ihn festnehmenden Polizisten zu verletzen.

Von Catrin Steinbach