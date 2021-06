Dresden

Über Langebrück stand am Mittwochabend eine Rauchsäule. An der Langebrücker Straße stand ein gut drei Meter großes Erdloch voller Holzhackschnitzel in Flammen. Die Einsatzkräfte fluteten den Brandherd komplett mit Löschschaum.

Warum sich die Hackschnitzel entzündeten, muss noch geklärt werden. Verletzte gab es nicht.

Von fkä