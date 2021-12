Rauchentwicklung im Staatsschauspiel Dresden

Dresden

Am Mittwochmorgen ist es im Staatsschauspiel Dresden in der Glacisstraße zu starker Rauchentwicklung gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache waren Gegenstände auf einem Herd in einer Küche des Theaters in Brand geraten. Dies hatte starke Rauchbildung zur Folge.

Durch das Anspringen der Rauchmelder wurde auch die Brandmeldeanlage ausgelöst und somit die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine starke Verrauchung des Flures und des Treppenraumes fest. Unter Atemschutz konnte ein Trupp den Brand mit einem Stahlrohr löschen, so teilt die Feuerwehr mit.

Im Anschluss musste der Brandrauch mit aufwändigen Belüftungsmaßnahmen aus dem Gebäude entfernt werden. Verletzt wurde niemand.

Von EE