Dresden

Ein 58 Jahre alter Taxifahrer ist in Dresden von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden. Der Taxifahrer sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach wurde der 58-Jährige per telefonischer Bestellung in den Stadtteil Dresden-Gohlis gerufen. Dort öffnete der Täter die Tür und hielt dem Taxifahrer eine Pistole entgegen und forderte Bargeld. Anschließend verschwand der Angreifer mit der Geldbörse - in der sich nur wenig Wechselgeld befand - Richtung Elbe.

Von RND/dpa