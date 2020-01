Dresden

Mit einem Messer hat ein Unbekannter am Mittwochabend einen jungen Mann an der Bundschuhstraße in Dresden-Johannstadt bedroht. Der Räuber forderte Zigaretten, Betäubungsmittel und Bargeld von dem 20-Jährigen, teilte die Polizei mit. Das Opfer übergab dem Mann Kleingeld und Kopfhörer im Wert von rund 170 Euro.

Von ttr