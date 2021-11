Dresden

Am Freitagmittag kam es in Dresden-Friedrichstadt zu einem rassistischen Vorfall. Eine Unbekannte stieß eine 35-jährige Libyerin, welche gerade ein Geschäft an der Weißeritzstraße verlassen hatte. Sie stürzte. Daraufhin wurde sie von zwei weiteren Personen rassistisch beleidigt und ausgelacht.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, welche Hinweise zu den Tätern machen können.

Hinweise:(0351) 4832233

Von SP