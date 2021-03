Räuberische Erpressung: Polizei Dresden fahndet nach zwei Jugendlichen

Dresden

Zwei Jugendliche sollen Anfang März in Dresden-Leuben zwei Zwölfjährige beraubt haben. Die beiden Verdächtigen sprachen die Opfer am 6. März, einem Samstag gegen 17 Uhr auf der Zamenhofstraße an.

Sie forderten die Herausgabe einer Musikbox und untermauerten das mit der Androhung, Pfefferspray einzusetzen. Die beiden Jungen übergaben daraufhin die Box und noch eine Jacke. Die Täter flüchteten.

Mit diesen Fotos aus einer Straßenbahn sucht die Polizei nach den Verdächtigen. Quelle: Polizei Dresden

Sie konnten bisher nicht identifiziert werden. Allerdings liegen Fotos der Verdächtigen aus einer Straßenbahn vor. Die Polizei fragt nun, wer die beiden kennt. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä