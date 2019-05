Dresden

Weil zwei Diebe am Freitagabend einen 63-Jährigen beraubten, steht ein Brautpaar jetzt ohne Kleidung da. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Opfer gegen 21.20 Uhr an der Struvestraße ohne ersichtlichen Grund von den Tätern angegriffen und geschlagen. Die Räuber entwendeten seine Armbanduhr, seine Schlüsseltasche mit rund 200 Euro sowie zwei Kleiderbeutel, in denen sich ein Brautkleid und ein Hochzeitsanzug im Wert von 615 Euro befanden. Der 63-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt.

Von DNN