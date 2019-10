Dresden

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen 28-Jährigen angegriffen. Der junge Mann hielt sich an der Stauffenbergallee auf, als er von zwei Tätern überrascht und unvermittelt gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Die zwei Ganoven bedrohten ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe seines Rucksacks. Diesen übergab der 28-Jährige, woraufhin die zwei Unbekannten die Flucht in Richtung Marienallee ergriffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen.

Von mb