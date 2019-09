Dresden

Ein 17-Jähriger ist am Mittwochmorgen in der Neustadt Opfer eines Überfalls geworden. Der unbekannte Täter sprach den Jugendlichen an der Louisenstraße an und fragte nach Geld. Als er seine Geldbörse herausnahm, riss der Räuber sie ihm aus der Hand und nahm fünf Euro heraus, teilte die Polizei mit.

Dann zückte er ein Messer und verlangte auch noch das Handy des Jugendlichen. Das hatte der 17-Jährige aber gar nicht dabei. Der Räuber flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad. Der Beraubte blieb unverletzt.

Von kcu