Dresden

Räuber haben bei einem Einbruch in einen Handyshop in Gorbitz am Wochenende nicht nur diverse Technik, sondern auch einen ganzen Tresor mitgehen lassen.

Die Einbrecher rissen den Safe aus der Wand und nahmen ihn mit. Zu ihrer Beute zählen außerdem ein Kopfhörer, zwei Handys und ein Laptop. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1000 Euro, die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Von kcu