Dresden

Am Albertplatz ist in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr eine 19-Jährige überfallen worden. Laut Polizeiangaben sprach der Täter die junge Frau unter einem Vorwand an, sprühte ihr offenbar Pfefferspray ins Gesicht und entriss ihr ein Smartphone. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Von lc