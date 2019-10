Dresden

In der Nacht zum Dienstag gelang Polizeibeamten die Festnahme einer jungen Frau, die gemeinsam mit einem Komplizen versucht hatte, ein Fahrrad zu stehlen. Wenig später wurden sie am Bönischplatz ertappt. Die Frau musste aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in die JVA einrücken.

Ein Zeuge hatte die beiden Tatverdächtigen an der Elsasser Straße beobachtet, wie sie ein abgestelltes Fahrrad stehlen wollten. Dazu waren sie in einen Fahrradraum eingedrungen. Der Zeuge sprach die beiden an und wurde daraufhin von dem 33-jährigen Tatverdächtigen bedroht. Im Anschluss floh das Duo.

Wenig später konnte die alarmierte Polizei die beiden am Bönischplatz feststellen. Der Mann hatte diverses Einbruchswerkzeug dabei. Die 17-Jährige trug eine Softairpistole sowie eine geringe Menge Amphetamine bei sich. Zudem bestand Haftbefehl gegen die junge Frau. Sie wurde in eine JVA gebracht.

Gegen die beiden wird nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Bedrohung ermittelt.

Von ps