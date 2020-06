Dresden

Am Freitag ist die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz in Rähnitz gerufen worden. Aus einem Tanklaster tropfte es an verschiedenen Stellen. Ausgetreten war das entzündliche Erdöl-Destillat UN 1268. Der Laster führte 26.000 Liter des Destillats mit sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei oder drei Domdeckel des Tanks undicht. Die Feuerwehr verschloss die Löcher. Dennoch darf der polnische Trucker nicht mehr weiterfahren. Der provisorische Verschluss drohte während der Fahrt wieder aufzugehen. Der Tank wurde durch eine Spezialfirma vor Ort umgepumpt. Im Einsatz waren die Wachen Übigau und Striesen der Berufsfeuerwehr.

