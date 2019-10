Dresden

Am vergangenen Freitag wurde eine 24-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Striesener Straße verletzt.

Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Stadtzentrum. An der Thomaestraße kam ein Pkw von rechts und fuhr auf die Striesener Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 24-Jährige stark und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Pkw entfernte sich auf der Striesener Straße in Richtung Stadtzentrum.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere dem Auto oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps