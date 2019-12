Dresden

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen in der Dresdner Südvorstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Frau befuhr nach ersten Erkenntnissen den Radweg der Reichenbachstraße auf der falschen Seite und querte die Gleise an der Kreuzung zur Fritz-Löffler-Straße. Zeugenaussagen zufolge fuhr sie bei Rot.

Es kam zum Zusammenstoß mit der Bahn der Linie 3. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnbetrieb der Linien 3 und 8 war für rund 45 Minuten unterbrochen.

Von halk