Radlerin bei Unfall in Dresden schwer verletzt

Dresden

Am Mittwochmorgen ist in Dresden-Reick eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein VW Caddy, auf der Reicker Straße in Richtung Zentrum unterwegs, war an der Kreuzung Lohrmann- und Keplerstraße mit der von links kommenden Radlerin zusammengestoßen.

Die 26-Jährige trug schwere Verletzungen davon, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere um Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gegen 8.50 Uhr. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä