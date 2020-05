Dresden

Am Dienstagvormittag ist eine Radfahrerin am Dresdner Elbepark von einer ausparkenden Autofahrerin erfasst worden. Die 74-Jährige radelte gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Marktes an der Peschelstraße hinter dem VW Passat entlang. In diesem Augenblick setzte die 34-Jährige am Steuer das Auto zurück.

Die 74-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Von fka