Radlerin bei Unfall am Blauen Wunder in Dresden schwer verletzt

Dresden

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochabend während des Feierabend-Verkehrs auf dem Schillerplatz gekommen. Dabei überrollte ein Auto eine Radfahrerin. Die 38-Jährige musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut einer vorläufigen Unfallrekonstruktion der Polizei wollte die Smart-Fahrerin gegen 18 Uhr vom Blauen Wunder nach links auf die Tolkewitzer Straße abbiegen. Dabei überrollte der Wagen die Radfahrerin. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rings um den Schillerplatz. Die Straßenbahnlinien 6 und 12 sowie die Buslinie 65 wurden umgeleitet. hw

Von hw