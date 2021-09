Dresden

Am Montagmorgen ist auf der St. Petersburger Straße in Dresden eine Radfahrerin von einem Auto angefahren worden. Der in Richtung Hauptbahnhof fahrender Renault erfasste die Frau, als sie kurz nach 7 Uhr an der Fußgängerampel in der Nähe der Haltestelle „Walpurgisstraße“ die St. Petersburger aus Richtung Kristallpalast überquerte.

Die Radfahrerin trug bei dem Zusammenstoß Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere Angaben zur Ampelschaltung. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä