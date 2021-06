Dresden

Auf der Stauffenbergallee in Dresden sind am Mittwochabend zwei Radfahrer miteinander kollidiert. Beide kamen einander gegen 19.45 Uhr auf dem Radweg entgegen – ein 46-Jähriger fuhr in Richtung Marienallee, ein 41-Jähriger in umgekehrter Richtung.

In der Nähe der Haltestelle an der Garnisonkirche stießen beide zusammen. Der jüngere Radfahrer trug schwere Verletzungen davon, der zweite Beteiligte leichte.

Von fkä