Dresden

Am Freitagnachmittag ist in Dresden-Blasewitz eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden Ein Autofahrer hatte die 34-Jährige gegen 14.45 Uhr beim Abbiegen vom Käthe-Kollwitz-Ufer in die Prellerstraße erfasst.

Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Die Polizei sucht nun Zeugen der Unfallflucht. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä