Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Betrunkenem schwer verletzt

Dresden-Mickten

Am Donnerstagabend sind zwei Fahrradfahrer auf der Kötzschenbroder Straße zusammengestoßen. Ein 38-Jähriger war auf dem Radweg in Richtung Leipziger Straße unterwegs, wobei er Schlangenlinien fuhr und kein Licht am Fahrrad ahtte. Auf höhe des Elbvillenwegs stieß er mit einem 41-jährigen Radfahrer zusammen, der ihm entgegen kam.

Ein Atemalkoholtest beim 38-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Dieser erlitt leichte Verletzungen, der 41-Jährige wurde schwer verletzt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und ermitteln unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Deutschen.

Von ee