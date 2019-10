Dresden

Ende September ist ein 44-jähriger Radfahrer auf dem Elberadweg in Höhe Moritzburger Straße bei einem Unfall verletzt worden. Der Radfahrer musste stark abbremsen und stürzte, weil ihm von der Moritzburger Straße her ein Quad begegnete. Der Quadfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Es handelte sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit kurzen dunklen Haaren. Er trug eine beige/hellgrüne Jacke und einen Helm in denselben Farben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen insbesondere zu dem Fahrer des Quad machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen.

Von ps