Dresden

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen auf der Wehlener Straße in Tolkewitz von einem Radfahrer angefahren worden. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Sie überquerte die Straße an einer Fußgängerampel an der Ludwig-Hartmann-Straße, als ein unbekannter Radfahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung von links ankam und mit dem Mädchen zusammenstieß. Der Radfahrer verließ den Unfallort. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Verlassens vom Unfallort. Hinweise zum Unfall und insbesondere zum Radfahrer nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von DNN