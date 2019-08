Dresden

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Radfahrer gegen 6.60 Uhr an der Ammonstraße/ Rosenstraße mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Er war im Vorfeld auf der Rosenstraße in stadtwärtiger Richtung unterwegs, als er an der Ammonstraße die Gleise überqueren wollte.

Nach ersten Erkenntnissen übersah er eine rote Ampel. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straßenbahnfahrerin blieb körperlich zwar unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Der Straßenbahnbetrieb in Richtung Hauptbahnhof war wegen des Unfalls unterbrochen und die Rosenstraße gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp