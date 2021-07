Radfahrer beschädigt beim Queren ein Auto und fährt davon

Dresden

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf der Straße Am Mitteltännicht am Freitagnachmittag Zeugen.

Ein 21-Jähriger war mit einem VW Polo auf der Straße Am Mitteltännicht in Richtung Tauernstraße unterwegs. Zwischen am Straßenrand parkenden Autos kam ein unbekannter Radfahrer hervor, der die Straße queren wollte. Er stieß seitlich gegen den VW und fuhr anschließend davon. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem unbekannten Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (uh)

Von DNN