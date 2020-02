Dresden

Ein 51-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall am Terrassenufer in der Altstadt leicht verletzt worden. Er war in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer unterwegs und überholte einen Skoda. Der Skoda-Fahrer lenkte zeitgleich nach links, sodass Radfahrer und Auto zusammenstießen. Der 51-Jährige stürzte vom Rad. Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von SL