Radfahrer bei Unfall in Dresden-Hellerau verletzt

Dresden

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ist in Dresden-Hellerau ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der Fahrer eines Dacia hatte den in Richtung Hellerauer Werkstätten radelnden Mann beim Abbiegen vom Klotzscher in den Moritzburger Weg erfasst.

Der 36-jährige Radler wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 71-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Er gab an, den Radler in der Dämmerung nicht gesehen zu haben. Er habe ihn erst im Lichtkegel des Wagens bemerkt, da war es schon zu spät. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Fahrradfahrer und Fußgänger, die an der Unfallstelle vorbeikamen wünschten sich einen ausgebauten Fußgänger- und Radwegweg zwischen der Königsbrücker Straße und den Hellerauer Werkstätten. Eine Passantin sagte: „Hier arbeiten so viele Menschen, die steigen an der Haltestelle an der Königsbrücker Straße aus und kommen zu Fuß oder mit dem Rad die schmale Straße entlang. Es kommt immer wieder zu gefährlichen Situation zwischen Radlern und Pkw.“

Von plu