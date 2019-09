Dresden

Am Montagmorgen ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Stauffenbergallee verletzt worden. Der Fahrer eines Opel Astra fuhr gegen 6.30 Uhr in Richtung Königsbrücker Straße und setzte an der Marienallee zum Rechtsabbiegen an.

Bei kam es zum Zusammenstoß mit dem 38 Jahre alten Radler. Dieser fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von fkä