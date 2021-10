Radfahrer bei Unfall am Hygienemuseum in Dresden schwer verletzt

Dresden

Auf der Blüherstraße, die am Hygiene-Museum Dresden vorbeiführt, ist am Dienstagabend ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein in Richtung Grunaer Straße fahrender 69-Jähriger in einem Kia hatte den Radler kurz nach 18.30 Uhr angefahren. Laut Polizei kam der 32-Jährige auf dem Fahrrad kurz hinter der Cockerwiese von rechts gefahren.

Der exakte Unfallhergang wird noch rekonstruiert. Dazu sucht die Polizei auch Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä