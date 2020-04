Dresden

Am Ostersonntag ist ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Winterbergstraße in Dresden-Seidnitz/Dobritz schwer verletzt worden. Der 79-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge kurz nach 13 Uhr stadtauswärts unterwegs und verließ in Höhe der Gohrischstraße plötzlich die Radspur, um nach links abzubiegen.

Just in dem Moment kam von hinten ein Ford Focus, beide stießen zusammen. Der Radler schleuderte seitlich über das Auto und musste im Anschluss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Winterbergstraße war am Nachmittag zwischen Gansanstalt- und Rennplatzstraße gesperrt.

Von DNN